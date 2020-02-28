Девочка погибла в ДТП на трассе под Томском

Десятилетняя девочка погибла в результате автомобильной аварии на трассе Томск – Колпашево, еще двое детей и двое взрослых пострадали. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По данным ведомства, ДТП произошло накануне. Всего пострадали пять человек, 29-летний мужчина от госпитализации отказался, передает «Интерфакс».

Как уточняет «РИА Новости», автомобиль Suzuki Liana под управлением 31-летней женщины-водителя выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volga Sibe

Отмечается, что получившая травмы шестилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, 37-летняя женщина — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в пятницу сообщалось, что на 20 км трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк столкнулись минивэн Toyota и «Газель», в результате происшествия пять человека погибли.