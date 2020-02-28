В Кузбассе при столкновении «Газели» и Toyota погибли 5 человек

На 20 км трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк столкнулись минивэн Toyota и «Газель», в результате происшествия пять человека погибли, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.

В ДТП погибли пассажир «Газели», водитель и два пассажира Toyota, водитель грузового автомобиля был ранен и доставлен в центра охраны здоровья шахтеров в Ленинcк-Кузнецкий. Там он скончался.

По предварительным данным, водитель Toyota выехал на встречную полосу.

Сотрудники ГБДД и следственно-оперативной группы МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством

Накануне трамвай сошел с рельсов и опрокинулся на бок, придавив пять легковушек на парковке у торгового центра в Самаре. ДТП произошло на Ново-Садовой улице рядом с ТЦ «Апельсин». Предположительно, трамвай мог сойти с рельсов из-за их обледенения.