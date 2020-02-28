В России выросло число ДТП по вине молодых водителей

Число автомобильных аварий, произошедших по вине молодых водителей, выросло в России с начала 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ГИБДД РФ.

По информации ведомства, с начала прошлого года произошло более 10 тыс. ДТП по вине водителей, стаж которых за рулем менее двух лет. В таких автоавариях погибли 846 человек, а пострадали более 14 тыс.

В 2018 году по вине молодых водителей произошло 9,9 тыс. ДТП, в них погибли 826 человек.

Ранее, 26 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что качество обучения в автошколах должно находиться под тщательным контролем МВД. По словам главы государства, число смертей в результате ДТП в России сократилось более чем на треть за последние восемь лет, однако работу в этой сфере необходимо продолжать и дальше.

Ранее в этот же день Путин призвал МВД и Минтранс обратить внимание на возросшее число аварий с автомобилями такси и найти механизмы исправления данной ситуации.