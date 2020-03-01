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Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи

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Два человека пострадали в результате аварии с участием машины скорой медицинской помощи. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе в районе станции метро «Южная» около 2:00 мск. Пострадавшие были госпитализированы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции, в результате столкновения машина скорой помощи перевернулась.

29 февраля автобус перевернулся в Ульяновской области. Водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находилось 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник».

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