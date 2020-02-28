Момент ДТП с возгоранием автомобиля в Санкт-Петербурге попал на видео

Камеры наблюдения сняли дорожно-транспортное происшествие в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Кибальчича. На дороге столкнулись «Волга» и Renault Logan, в результате чего отечественный автомобиль загорелся.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в ДТП никто не пострадал.

Как стало позже известно, у иномарки обгорел только моторный отсек, в то время как «Волга» была полностью уничтожена огнем.

25 февраля в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов. В результате пострадали четыре человека.

17 февраля пешехода в Петербурге сбили дважды за пять минут. Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.