Прямой эфир

СК начал проверку после ДТП с пассажирским автобусом под Ульяновском

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственное управление СК России по Ульяновской области начало проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 29 февраля, на сайте регионального Следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится проверка о травмировании пассажиров автобуса на автодороге Ульяновск–Барыш. Предварительно установлено, что около 8 часов 29 февраля 2020 года в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Ульяновск–Барыш с участием автобуса «Хигер» травмировались два ребенка в возрасте 14 и девяти лет», — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что в данный момент СК проводит проверку по факту ДТП, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 29 февраля. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находилось 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник».

В аварии пострадали десять человек. Шесть детей и один взрослый получили помощь медиков на месте. Трое детей госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ГИБДД назвали самый аварийный день недели в 2019 году
В России выросло число ДТП по вине молодых водителей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020