СК начал проверку после ДТП с пассажирским автобусом под Ульяновском

Следственное управление СК России по Ульяновской области начало проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 29 февраля, на сайте регионального Следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится проверка о травмировании пассажиров автобуса на автодороге Ульяновск–Барыш. Предварительно установлено, что около 8 часов 29 февраля 2020 года в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Ульяновск–Барыш с участием автобуса «Хигер» травмировались два ребенка в возрасте 14 и девяти лет», — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что в данный момент СК проводит проверку по факту ДТП, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 29 февраля. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находилось 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник».

В аварии пострадали десять человек. Шесть детей и один взрослый получили помощь медиков на месте. Трое детей госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.