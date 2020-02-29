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Власти сообщили о 10 пострадавших в ДТП с автобусом под Ульяновском

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Фото: РЕН ТВ
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Десять человек, в том числе девять детей, пострадали в аварии с участием автобуса в Ульяновской области. Об этом говорится на сайте правительства региона в субботу, 29 февраля.

По данным местных властей, водитель автобуса на трассе Солдатская Ташла — Кузоватово не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось в кювет. «В автобусе находилось 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района», — уточнили власти.

В аварии пострадали десять человек. Шесть детей и один взрослый получили помощь медиков на месте. Трое детей госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Организацией всей необходимой помощи пострадавшим занимается оперативный штаб. Ранее сообщалось о трех пострадавших в ДТП детях.

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