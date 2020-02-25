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Водитель скончался за рулем школьного автобуса в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Водитель школьного автобуса скончался за рулем, из-за чего транспорт без пассажиров съехал в кювет. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В 16:15 в результате смерти водителя школьного автобуса, съехавшего в кювет без пассажиров в Лужском районе, пострадавших нет, кроме погибшего водителя», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В УГИБДД отметили, что в данный момент проводится проверка по факту случившегося.

Ранее, 23 февраля, два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом и цементовозом на трассе «Нарва» в Ленинградской области. Инцидент произошел на 55-м км автодороги.

По предварительным данным, женщина 1988 года рождения за рулем автомобиля Peugeot не пропустила маршрутный автобус «ПАЗ», который ехал по главной дороге. В результате автобус вынесло на встречную полосу движения, где тот столкнулся с ехавшим навстречу цементовозом «КамАЗ».

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