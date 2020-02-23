Прямой эфир

Автобус, цементовоз и легковушка столкнулись в Ленинградской области

0
Фото: vk.com/dtp47rus
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом и цементовозом на трассе «Нарва» в Ленинградской области. Об этом рассказали в региональном УГИБДД в воскресенье, 23 февраля.

Инцидент произошел на 55-м км автодороги. По предварительным данным, женщина 1988 года рождения за рулем автомобиля Peugeot не пропустила маршрутный автобус «ПАЗ», который ехал по главной дороге.

В результате автобус вынесло на встречную полосу движения, где тот столкнулся с ехавшим навстречу цементовозом «КамАЗ».

По информации ТАСС, из-за инцидента пострадала пассажирка Peugeot и водитель «ПАЗа». Они госпитализированы.

Ранее 23 февраля автомобиль BMW врезался в стоявший автобус в Санкт-Петербурге. В результате пострадали два пассажира легковушки. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими в Калмыкии
Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020