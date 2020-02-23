Автобус, цементовоз и легковушка столкнулись в Ленинградской области

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом и цементовозом на трассе «Нарва» в Ленинградской области. Об этом рассказали в региональном УГИБДД в воскресенье, 23 февраля.

Инцидент произошел на 55-м км автодороги. По предварительным данным, женщина 1988 года рождения за рулем автомобиля Peugeot не пропустила маршрутный автобус «ПАЗ», который ехал по главной дороге.

В результате автобус вынесло на встречную полосу движения, где тот столкнулся с ехавшим навстречу цементовозом «КамАЗ».

По информации ТАСС, из-за инцидента пострадала пассажирка Peugeot и водитель «ПАЗа». Они госпитализированы.

Ранее 23 февраля автомобиль BMW врезался в стоявший автобус в Санкт-Петербурге. В результате пострадали два пассажира легковушки. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.