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Число попавших в больницу детей после ДТП под Ульяновском возросло до пяти

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Один взрослый и пятеро детей были госпитализированы после аварии пассажирского автобуса на автодороге Ульяновск–Барыш в Ульяновской области. Об этом в субботу, 29 февраля, заявили «РИА Новости» в прокуратуре региона.

«Изначально были госпитализированы трое детей. Позже после обследования было принято решение госпитализировать еще двоих: у одного из них травма головы, у второго — травма носа. Также госпитализирована сопровождавшая их женщина», — рассказали агентству в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что у двоих госпитализированных ранее детей порезы стеклами, а еще одному оторвало кисть руки, сейчас его оперируют.

Инцидент произошел 29 февраля. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находились 26 детей и три тренера футбольной команды «Нефтяник».

В аварии пострадали 10 человек. Шестеро детей и один взрослый получили помощь медиков на месте. Ранее сообщалось, что трое детей госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Следственное управление СК России по Ульяновской области начало проверку по факту ДТП.

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