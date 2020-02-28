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Выставку часов Baselworld перенесли из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Xinhua
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Крупнейшая международная выставка часов Baselworld, которая ежегодно проводится в Базеле (Швейцария), перенесена на январь 2021 года из-за коронавирусной инфекции.

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Отмечается, что мероприятие должно было пройти с 30 апреля по 5 мая.

«Из соображений безопасности для здоровья и предпринятыми швейцарскими властями мерами предосторожности Baselworld принял решение перенести показ», — сообщается на сайте выставки в пятницу, 28 февраля

Подчеркивается, что это «трудное решение» было принято после консультации с партнерами и органами здравоохранения, которым они «полностью доверяют». На этот шаг организаторы пошли после введенного властями Швейцарии запрета на проведение массовых мероприятий, в которых количество участников превышает 1000 человек, из-за распространения COVID-19. В настоящее время в Швейцарии зафиксировано восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Организаторы сообщили, что шоу перенесено на 28 января — 2 февраля 2021 года.

12 февраля организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса.

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По данным на 28 февраля, от коронавируса умерли 2858 человек, заболели — 83 385. Выздороветь удалось 36 тыс. пациентов.

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