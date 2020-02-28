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Россияне стали чаще давать мелкие взятки

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Фото: Depositphotos
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В России стали чаще выявлять преступления, связанные с мелким взяточничеством (до 10 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры РФ, опубликованные в сборнике «Состояние преступности в России за январь 2020 года».

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Согласно статистике, число подобных преступлений выросло на 43,1% — с 364 случаев до 521. Самый большой рост зафиксирован в Кировской области (с 1 до 11), следом идут Крым (с 2 до 13), Оренбургская область (с 2 до 13), Москва (с 5 до 32) и Республика Башкортостан (с 7 до 34).

«Сократилось число таких деяний, в том числе до нулевого значения, в Тверской (с 5 до 0), Ленинградской (с 2 до 0) областях, Республике Алтай (с 3 до 0), Чувашской Республике (с 18 до 1)», — отметили в Генпрокуратуре.

Рост выявления взяточников отмечен в Брянской области, Кабардино-Балкарской Республике, Омской и Волгоградской областях.

В целом, отмечается в документе, количество преступлений, связанных с получением взятки, в России снизилось на 0,9% (с 445 до 441).

В декабре прошлого года Следственный комитет России представил статистику коррупционных преступлений.

Из почти 6,5 тыс. уголовных дел о коррупции за 2019 год обвиняемыми проходили 752 сотрудника МВД, 476 представителей органов местного самоуправления, 181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 84 сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Кроме этого, к уголовным делам о коррупции за 2019 год привлекались 27 сотрудников СК РФ.

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