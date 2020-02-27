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Лавров проведет переговоры с лидером ХАМАС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией 2 марта. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«2 марта глава российского внешнеполитического ведомства примет в Москве председателя политбюро палестинского движения ХАМАС. В ходе предстоящей встречи предполагается предметно обсудить пути восстановления межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины», — приводит «РИА Новости» слова Захаровой.

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Она добавила, что в ходе этой встречи стороны рассмотрят и урегулирование ближневосточного конфликта с опорой на международное право.

28 января президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, согласно которой предполагается создание двух государств. Однако палестинский лидер Махмуд Аббас отверг предложение Трампа, заявив, что «Иерусалим не продается».

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

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