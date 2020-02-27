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Назначены кураторы национальных проектов в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам назначил вице-премьеров России кураторами национальных проектов. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания президиума Совета.

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Марат Хуснулин будет курировать нацпроекты по жилью и дорогам, а также части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры.

Вице-премьера Викторию Абрамченко назначили курировать нацпроект «Экология», а еще один вице-премьер Андрей Белоусов возьмется за проекты, касающиеся малого и среднего предпринимательства, производительности труда, а также международной кооперации и экспорта.

Курировать нацпроекты «Цифровая экономика» и «Культура» доверили Дмитрию Чернышенко. В то же время Татьяна Голикова осталась куратором «Демографии», «Образования», «Науки» и «Здравоохранения».

Ранее, 25 февраля, Президент России Владимир Путин в интервью рассказал о целях нацпроектов в стране. По словам главы государства, инструменты, которые использовались в России ранее, так называемые госпрограммы, не отвечают задачам, которые стоят перед правительством. Он также добавил, что в России нацпроекты являются инструментом достижения национальных целей, что возможно было бы совместить.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу разобраться с причинами, по которым выделенные в прошлом году на реализацию национальных проектов 148 млрд рублей не были использованы.

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