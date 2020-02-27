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Заводы Удмуртии получат миллиардные заказы по нацпроекту «Экология»

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Фото: susanin.news
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Предприятия Удмуртии могут получить заказы более чем на 1 млрд рублей по нацпроекту «Экология». Они поступят от федерального оператора по обращению с отходами I-II классов ФГУП «РосРАО». Соответствующее соглашение подписали представители компании и правительство республики.

Речь идет о сотрудничестве по взаимодействию с региональными промышленными предприятиями в рамках создания экотехнопарков, формированию условий по безопасному рециклинку отходов. Республика станет первым регионом, промышленные предприятия которого будут участвовать в создании эффективной и безопасной инфраструктуры по обращению с отходами этого класса в рамках нацпроекта «Экология».

ИА «Сусанин» отмечает, что представители «РосРАО» побывали на порядка 10 предприятиях Удмуртии. Планируется создание семи экотехнопарков, которые разместятся в разных регионах. Таким образом, удмуртские предприятия смогут применить свой производственный потенциал по всей стране. Кроме того, в рамках сотрудничества может быть создана электронная площадка для заключения договоров на обращение с отходами, оказание услуг независимо от вида и объема отходов.

По словам главы правительства Удмуртии Ярослава Семенова, для региональных властей важно, чтобы в рамках заключенного соглашения вся фундаментальная работа по перенастройке системы была реализована с четким соблюдением всех норм законодательства, чтобы полностью обезопасить население.

14 февраля сообщалось, что молодежный парламент Удмуртии предложил запретить целлофановые пакеты и одноразовую посуду.

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