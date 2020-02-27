В Роспотребнадзоре посоветовали не покупать мытые овощи

Лучше покупать не мытые, а грязные овощи с оставшейся на них землей. Это является гарантией того, что их не помыли веществами, содержащими вредные химикаты. Такое мнение высказала в четверг, 27 февраля, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По словам эксперта, сроки годности у таких продуктов будут выше, а цена ниже.

«По правилам, все компании должны иметь «Стандарт организации, или Техусловия на производство мытых овощей» и мыть фрукты и овощи специально разрешенными средствами», — цитирует Раеву сайт aif.ru. Она добавила, что в них могут входить олеат калия, глицерин, мыльный раствор, глюкозиды, подсолнечное масло, натуральные отдушки, безопасные для человека.

Однако некоторые овощехранилища и магазины очищают продукцию дешевыми веществами, которые содержат вредные химикаты, отметила эксперт. По ее словам, поймать с поличным такие компании трудно.

Также Раева подчеркнула: мытые овощи быстрее портятся. Если их неправильно просушить, на них появляются буро-серые пятна или образуется плесень. Также недобросовестные производители скрывают мытьем истекающий срок годности продуктов.

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