Прямой эфир

В Роспотребнадзоре посоветовали не покупать мытые овощи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лучше покупать не мытые, а грязные овощи с оставшейся на них землей. Это является гарантией того, что их не помыли веществами, содержащими вредные химикаты. Такое мнение высказала в четверг, 27 февраля, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Фирма веники не свяжет: за подделку маркировки накажут по УК
Кабмин готовится ужесточить ответственность за фальсификацию товаров

По словам эксперта, сроки годности у таких продуктов будут выше, а цена ниже.

«По правилам, все компании должны иметь «Стандарт организации, или Техусловия на производство мытых овощей» и мыть фрукты и овощи специально разрешенными средствами», — цитирует Раеву сайт aif.ru. Она добавила, что в них могут входить олеат калия, глицерин, мыльный раствор, глюкозиды, подсолнечное масло, натуральные отдушки, безопасные для человека.

Однако некоторые овощехранилища и магазины очищают продукцию дешевыми веществами, которые содержат вредные химикаты, отметила эксперт. По ее словам, поймать с поличным такие компании трудно.

Также Раева подчеркнула: мытые овощи быстрее портятся. Если их неправильно просушить, на них появляются буро-серые пятна или образуется плесень. Также недобросовестные производители скрывают мытьем истекающий срок годности продуктов.

Ранее немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра перечислил продукты, от которых стоит отказаться ради здорового сна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Из-за коронавируса в России подорожал чеснок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020