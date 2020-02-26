Из-за коронавируса в России подорожал чеснок

Россияне спасаются от коронавируса чесноком -— такие выводы делают специалисты. Продажи овоща в январе выросли на 37%. Килограмм в прошлом месяце в среднем стоил около 212 рублей, дороже всего — на Дальнем Востоке. Сейчас ценник подбирается к 270 рублям. Аналитики связывают рост стоимости с эпидемией коронавируса. Медики признают: польза для иммунитета от употребления есть. Достаточно съедать всего одну дольку в день — причем вечером, чтобы никого не смущать днем.