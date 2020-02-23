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Немецкий диетолог посоветовал исключить ряд продуктов для крепкого сна

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Фото: Depositphotos
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Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра перечислил продукты, от которых стоит отказаться ради здорового сна. Советы специалиста приводит портал Focus Online.

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Так, эксперт предлагает не есть перед сном солодку из-за содержащегося в ней глицирризина. Данное вещество влияет на водно-солевой баланс и может вызвать повышение кровяного давления, что грозит чувством тревоги и бессонницей.

Также не стоит злоупотреблять сырыми овощами и салатами, так как при их переваривании пищеварительный тракт «работает на полной скорости». В связи с этим организм не может перейти в фазу глубокого сна.

Бодрствовать организм заставляют чили и имбирь, ускоряя обмен веществ и повышая температуру тела.

Темный шоколад также может привести к бессоннице. Данный продукт содержит фитохимический теобромин, который оказывает на организм такое же влияние, что и кофеин. Чем больше в шоколаде какао, тем выше в нем доля теобромина.

Кофеин содержится в чае, газированных и энергетических напитках и непосредственно в кофе. Как известно, данное вещество стимулирует нервную систему и повышает кровяное давление.

Если же бессонница не проходит, Шуберт рекомендует не употреблять пищу после 20:00 или даже 18:00.

Ранее в феврале немецкие ученые выяснили, что плотный завтрак может способствовать борьбе с ожирением и диабетом. Так, после калорийного приема пищи утром организм тратит в 2,5 раза больше энергии в течение всего дня. Кроме того, завтрак помогает снизить аппетит к сладкому.

В январе испанские диетологи перечислили продукты, которые помогут сбросить лишний жир и набрать мышечную массу. В их числе оказались яйца, курица, бананы и натуральный йогурт без содержания сахара.

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