Немецкий диетолог посоветовал исключить ряд продуктов для крепкого сна

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра перечислил продукты, от которых стоит отказаться ради здорового сна. Советы специалиста приводит портал Focus Online.

Так, эксперт предлагает не есть перед сном солодку из-за содержащегося в ней глицирризина. Данное вещество влияет на водно-солевой баланс и может вызвать повышение кровяного давления, что грозит чувством тревоги и бессонницей.

Также не стоит злоупотреблять сырыми овощами и салатами, так как при их переваривании пищеварительный тракт «работает на полной скорости». В связи с этим организм не может перейти в фазу глубокого сна.

Бодрствовать организм заставляют чили и имбирь, ускоряя обмен веществ и повышая температуру тела.

Темный шоколад также может привести к бессоннице. Данный продукт содержит фитохимический теобромин, который оказывает на организм такое же влияние, что и кофеин. Чем больше в шоколаде какао, тем выше в нем доля теобромина.

Кофеин содержится в чае, газированных и энергетических напитках и непосредственно в кофе. Как известно, данное вещество стимулирует нервную систему и повышает кровяное давление.

Если же бессонница не проходит, Шуберт рекомендует не употреблять пищу после 20:00 или даже 18:00.

Ранее в феврале немецкие ученые выяснили, что плотный завтрак может способствовать борьбе с ожирением и диабетом. Так, после калорийного приема пищи утром организм тратит в 2,5 раза больше энергии в течение всего дня. Кроме того, завтрак помогает снизить аппетит к сладкому.

В январе испанские диетологи перечислили продукты, которые помогут сбросить лишний жир и набрать мышечную массу. В их числе оказались яйца, курица, бананы и натуральный йогурт без содержания сахара.