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Врачи назвали помогающие быстро сжечь жир продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Врачи-диетологи из Испании Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, какие продукты стоит употреблять, чтобы сбросить лишний жир и набрать мышечную массу. Результаты исследования опубликовало «Федеральное агенство новостей» со ссылкой на La Vanguardia.

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По словам Гомеса Веры, план тренировок и питания лучше разделить на две фазы. Для улучшения физической формы необходимо сначала в течение нескольких недель нарастить мышцы, а затем взяться за сжигание жира, отметил диетолог.

При подобном плане тренировок основу питания должны составлять богатые белком продукты: яйца, курица или тофу (для вегетарианцев). Перед тренировками врачи посоветовали употреблять бананы, а после — натуральный йогурт без содержания сахара.

Кроме того, такие продукты, как тунец, авокадо и бобовые, помогут привести себя в форму при данной диете.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная заявила, что резкий переход к диетам может быть опаснее обжорства. По ее словам, привести себя в форму после новогодних праздников можно, вернувшись к обыкновенному рациону, ограничив себя в десертах или заменив их фруктами, а на ланч вместо нескольких блюд стоит взять только суп или курицу.

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