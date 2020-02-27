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У вернувшегося из Италии израильтянина обнаружили коронавирус

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andrea Ronchini
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У израильтянина, вернувшегося из Италии, диагностирован коронавирус, сообщает в четверг, 27 февраля, государственная телерадиокомпания «Кан».

«В Израиле подтвержден первый пациент с коронавирусом. Это человек, который вернулся из Италии и почувствовал себя плохо», — заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Моше Бар Симан-Тов.

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Он отметил, что в Израиле готовились к столкновению с COVID-19, пишет «Газета.ру».

В этот же день стало известно, что министерство внутренних дел Израиля сообщило, что глава ведомства Арье Дери подписал распоряжение, согласно которому запрещено въезжать в страну иностранцам, побывавшим на протяжении последних двух недель в Италии.

«Министр внутренних дел Арье Дери объявил в четверг, что он решил запретить въезд в Израиль всем, кто был в Италии в течение последних двух недель и не являются гражданами Израиля или не имеют вид на жительство в стране», — приводит слова из сообщения «РИА Новости».

27 февраля Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с участившимися случаями заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 27 февраля, от коронавируса по всему миру умерло 2804 человека, заболело — 82 186, выздоровело — 32 906. На сегодняшний день COVID-2019, помимо КНР, наиболее распространен в Италии (более 470 случаев заражения), Иране (141 случай заражения) и Южной Корее (1595 случаев заражения).

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