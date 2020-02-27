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Песков ответил на вопрос об инициативах увековечить память Немцова

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Фото: ТАСС/Михаил Солунин
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В российском правительстве нет инициатив об увековечивании имени политика Бориса Немцова, который был убит в Москве в 2015 году. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 27 февраля.

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На вопрос о том, насколько дорасследовано дело об убийстве Немцова и найдены ли заказчики, Песков сообщил, что не может ответить, так как не знает всех деталей следствия.

Журналисты также поинтересовались отношением Кремля к открытию в Праге сквера имени Немцова и аллеи имени российской журналистки Анны Политковской, которая была застрелена в лифте своего дома в 2006 году. Песков ответил, что это решение является суверенным правом города, хотя в Москве предпочли бы, чтобы пражские власти не забывали о красноармейцах, пожертвовавших собой для освобождения города от нацистов.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. В него выстрелили несколько раз, он скончался на месте. Основному фигуранту дела Зауру Дадаеву суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения.

27 июня 2019 года участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой призвали Россию возобновить расследование убийства.

Анна Политковская была застрелена в лифте ее дома в октябре 2006 года. По данным следствия, мотивом убийства стала ее профессиональная деятельность. В 2012 году Мосгорсуд приговорил бывшего начальника оперативного подразделения столичного главка МВД Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства Политковской. В 2015 году Мосгорсуд приговорил организатора убийства журналистки Лом-Али Гайтукаева и непосредственного исполнителя Рустама Махмудова к пожизненному заключению. Сроки получили и другие причастные к преступлению: Сергея Хаджикурбанова приговорили к 20 годам заключения, Джабраила Махмудова — к 14 годам, Ибрагима Махмудова — к 12 годам. Гайтукаев скончался в колонии в июне 2017 года.

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