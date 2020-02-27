Клуни прокомментировал сообщения об использовании детского труда в Nespresso

Американский актер Джордж Клуни заявил, что «удивлен и опечален» информацией о выявлении детского труда на кофейных фермах Гватемалы, откуда закупает кофе торговая компания Nespresso, лицом которой он является. Об этом сообщает Reuters.

По словам Клуни, в детстве он работал на табачной ферме своей семьи в штате США Кентукки во время летних каникул, поэтому он «однозначно знает о трудностях, касающихся детского труда в сельском хозяйстве».

Как отмечает агентство, британский телеканал Channel 4 News ранее провел расследование, которое показало, что на шести фермах Гватемалы — крупнейшем производителе кофе в Центральной Америке — зафиксирован детский труд. Данные фермы поставляют кофе Nespresso.

Исполнительный директор компании Гийом Ле Канф прокомментировал эту информацию, заявив, что компания прекратила закупку кофейных бобов в регионе до окончания расследования ситуации.

В декабре 2019 года международная правозащитная организация IRAdvocates подала иск к компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго. Как утверждалось в иске, указанные компании «сознательно извлекают выгоду путем жестокого и зверского использования детей младшего возраста в Демократической Республике Конго (ДРК) и способствуют тому, чтобы те добывали кобальт — ключевой компонент перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов, используемых в электронных устройствах, которые производят эти компании».