На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах

Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правозащитников в воскресенье, 15 декабря.

Отмечается, что иск подан от имени 14 истцов, среди которых — семьи малолетних работников, погибших на шахтах по добыче кобальта в Конго, а также сами дети-шахтеры.

В иске говорится, что указанные компании «сознательно извлекают выгоду путем жестокого и зверского использования детей младшего возраста в Демократической Республике Конго (ДРК) и способствуют тому, чтобы те добывали кобальт — ключевой компонент перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов, используемых в электронных устройствах, которые производят эти компании».

Отмечается, что дети добывают кобальт в шахтах, принадлежащих британскому сырьевому трейдеру Glencore. Кобальт из шахт, принадлежащих этой компании, продают трейдеру Umicore. Тот, в свою очередь, продает металл технологическим компаниям — он нужен им для литий-ионных аккумуляторов.

Истцы утверждают, что Apple, Google, Tesla, Microsoft и Dell знали, что в Конго при добыче кобальта используют незаконный детский труд в опасных условиях. Компании имеют «полномочия и ресурсы», чтобы контролировать цепочку поставок, но не занимаются этим. Именно бездействие корпораций привело к пяти случаям смертей и серьезным травмам детей, сообщают истцы.

Заявители требуют от ответчиков создать фонд для оплаты лечения и дальнейшего медицинского наблюдения за пострадавшими в шахтах. Также они требуют возмещение морального ущерба, детям-шахтерам или семьям, дети которых погибли, выполняя тяжелые работы; компенсацию невыплаченной зарплаты; компенсацию косвенных убытков из-за потери имущества, возможностей для обучения и ведения бизнеса. Суммы не указаны, их должен определить суд.

В сообщении правозащитников отмечается, что круг ответчиков по иску планируется расширить, включив в него другие технологические компании и автопроизводителей.

В Glencore заявили газете The Guardian, что «не использует детский, принудительный или обязательный труд». В компании добавили, что не покупают в Конго продукцию, добываемую «кустарным способом».