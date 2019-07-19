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Суд Тбилиси освободил подозреваемую в торговле детьми украинку

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Фото: youtube.com/TV1.GE
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Городской суд Тбилиси освободил гражданку Украины Юлию Сусляк, обвиняемую в попытке продажи 10 детей. Как сообщает «РИА Новости» в пятницу, 19 июля, дело передали на рассмотрение украинской стороне.

«Ничего придумать больше не могли, поэтому дело перенаправили Украине», — заявил адвокат Сусляк Зураб Тодуа.

Сусляк не признала свою вину. Она полагает, что дело в ее отношении сфабриковано.

«Я даже знаю имена тех, кто это сделал, и если они не угомонятся, я их назову», — сказала обвиняемая гражданка Украины.

В апреле МВД Грузии сообщило о задержании 37-летней гражданки Украины по обвинению в торговле несовершеннолетними. По данным ведомства, 9 апреля женщина с 10 детьми прибыла из Москвы в Тбилиси, откуда планировала отправиться в Абхазию. В городе Зугдиди дети попали в больницу с симптомами интоксикации. Из-за несоответствия в документах женщиной и детьми заинтересовались правоохранительные органы.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил вывезти 10 детей из Грузии на президентском самолете.

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