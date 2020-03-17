Штабный вариант: на базе Ми-38 создадут воздушный командный пункт

Минобороны получит сверхзащищенный воздушный штаб. На базе новейшего вертолета Ми-38 создадут командный пункт, неуязвимый для ракет. Уберегать его от противника будет обновленная версия уникального комплекса «Витебск». Новинка легко обнаруживает пуск боеприпаса или работу радара. Также она ставит радиоэлектронные помехи, отстреливает специальные тепловые пиропатроны и ослепляет ракеты лазером. Такая мощная защита для воздушного штаба Ми-38 крайне необходима. Ведь с его борта в режиме реального времени можно управлять целыми армиями.

Винтокрылый штаб

Как сообщили «Известиям» источники в российском военно-промышленном комплексе, ожидается, что воздушный командный пункт (ВКП) на базе вертолета Ми-38 должен быть готов к весне следующего года. Он сможет в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий, координировать действия разных родов войск в масштабах округа или межвидовой группировки. Для этого ВКП оснастят самой современной автоматизированной системой управления. Новинка уже получила неофициальное название — «воздушный штаб звездных войн».

Ми-38 в варианте ВКП получит бортовой комплекс обороны Л370В38С «Витебск». За основу для разработки возьмут вариант, уже использующийся на модернизированных боевых Ми-35М. Поэтому транспортные борты будут защищены от зенитных ракетных комплексов и авиационных боеприпасов не хуже ударных машин. Завершить испытания аппаратуры РЭБ, изготовить и поставить первые три комплекта для оснащения опытных экземпляров планируется в начале следующего года. Стоимость работ составит более 430 млн рублей.

О создании специальных версий Ми-38 для особо ответственных задач заявил в мае прошлого года заместитель министра обороны Алексей Криворучко. По его словам, вертолетный ВКП по своим задачам будет аналогичен так называемым самолетам «судного дня» — Ил-80 и Ил-82, которые предназначены для управления войсками даже в условиях ядерной войны.

ВКП стараются максимально обезопасить во всех технологически развитых армиях мира, отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— На ВКП летают представители командования, бывает, что и высшего. Поэтому они имеют важное значение, так как с их борта осуществляется руководство боевыми действиями, — рассказал «Известиям» эксперт. — За такими целями охотятся, так как потеря управления боем с большой вероятностью приводит к поражению. Появление новых систем защиты данной техники — это жизненная необходимость. Сейчас особое внимание стараются уделить борьбе с зенитными ракетами, в том числе и с переносных комплексов — они особо опасны для вертолетов. Такой защитой должны обладать все современные ВКП.

Новый транспорт для военных

— У российских военных уже имеются автоматизированные командные пункты армейского и стратегического уровня в наземном и воздушном исполнении, — рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но условия современного боя показывают, что много их не бывает, поэтому надо увеличивать их количество и работать над качеством.

Наземные пункты управления позволяют в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий, расположении своих войск и сил противника. В них стекаются сведения о состоянии подчиненных частей и подразделений. Командующий может в режиме онлайн видеть данные об исправности машин, наличии боеприпасов и других материальных средств даже в отдельных подразделениях.

По закрытым высокоскоростным каналам связи такие командные пункты поддерживают контакт с Национальным центром обороны, а также с другими штабами, получают информацию о воздушной, наземной и морской обстановке.

Сейчас у России имеется несколько ВКП стратегического назначения. Это Ил-80 (на базе пассажирского лайнера Ил-86) и Ил-82 (на базе транспортного Ил-76). Они оборудованы мощными системами связи, включая спутниковую, и автоматизированной системой управления. АСУ позволяет с его борта руководить войсками и страной в условиях как обычного, так и ядерного конфликта.

А в 2018 году Минобороны начало модернизацию пяти самолетов Ил-22. На их базе создадут многофункциональные ВКП. В случае боевых действий они будут способны координировать действия подразделений и частей военного округа или фронта.

Сейчас ведутся работы над новым поколением ВКП на базе современного лайнера Ил-96-400.

Оборона «Витебска»

Л370 «Витебск» — это общее название целого семейства комплексов РЭБ, устанавливаемых на воздушные суда для защиты от зенитных ракет. Они предупреждают экипаж о пуске ракет с инфракрасным наведением, облучении борта радарами и лазерами. «Витебск» способен самостоятельно обнаруживать угрозы и реагировать на них, автоматически отстреливая тепловые ловушки.

Главной особенностью этого комплекса по сравнению с предшественниками стала активная станция помех. Она мощным радиоэлектронным сигналом блокирует работу радиолокаторов противника. Лазерные прожекторы комплекса могут ослеплять уже выпущенные боеприпасы с инфракрасными и оптическими головками самонаведения. Это необходимо для защиты от современных ПЗРК.

Массовое оснащение винтокрылых машин «Витебсками» началось после получения обширного опыта использования вертолетов в Сирии. Сообщалось, что все транспортно-боевые Ми-35М были дооборудованы модернизированными комплексами. Устанавливаются они и на специальные версии транспортных Ми-8.

Минобороны стало стартовым заказчиком вертолетов Ми-38. Решение о закупке их в военно-транспортной версии было принято в июле 2017 года. С «Вертолетами России» заключили контракт на поставку двух образцов для опытно-войсковой эксплуатации. В конце декабря прошлого года холдинг отчитался об успешном завершении заводских испытаний и передаче машин оборонному ведомству.