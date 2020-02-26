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Глава Укрэнерго Ковальчук покинул свой пост

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Фото: NPC Ukrenergo/Facebook
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Исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» (оператора Объединенной украинской энергосистемы) Всеволод Ковальчук ушел в отставку. Об этом он сообщил в Facebook в четверг, 26 февраля.

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«С сегодняшнего дня я перестаю выполнять обязанности главы совета Укрэнерго. Для меня это было непростым решением, к которому я шел несколько месяцев», — написал Ковальчук.

Он подчеркнул, что более четырех лет превращал украинскую энергетическую систему из типичного предприятия в современную компанию, и гордится полученными результатами своей команды «настоящих профессионалов».

Ковальчук отметил, что не разделяет взглядов на действующую политику в отрасли, а особенно политизацию экономических процессов на рынке электроэнергии.

«Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права», — заявил он.

Кроме того, экс-председатель заявил, что работа «Укрэнерго» блокируется «действиями и бездействием» Министерства энергетики Украины.

«Блокировка деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях», — заявил он.

О том, что правительство Украины решило сменить руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго», стало известно в декабре.

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