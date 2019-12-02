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На Украине сменят руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Правительство Украины приняло решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза» и «Укрэнерго». Об этом в понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Как передает RT, при желании действующие руководители смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Оржель напомнил, что кабмин ранее уволил Юрия Недашковского с должности президента компании «Энергоатом», отмечается на сайте kp.ru.

7 октября агентство Associated Press сообщало со ссылкой на источники о попытке группы американских бизнесменов бизнесменов, связанных с президентом страны Дональдом Трампом, оказать влияние на назначение директоров украинской государственной нефтяной компании «Нафтогаз».

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр энергетики США Рик Перри не давил на него в вопросе смены главы «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

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