На Дальнем Востоке эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Биробиджане и Благовещенске эвакуируют школы из-за опасности минирования. Об этом сообщают в администрации городов, передает ТАСС.

«Поступили сообщения об опасности. Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города», — сказал представитель администрации Хабаровска.

В Комсомольске-на-Амуре также получили подобные угрозы. Детей из всех образовательных учреждений города эвакуировали и разместили в социальных объектах.

Также две школы Владивостока получили сообщения о заложенных взрывных устройствах, уточнили в мэрии города.

Две школы и одна гимназия Биробиджана, а также 12 школ и две гимназии Благовещенска стали жертвами анонимных сообщений о минировании, сообщается на сайтах администраций городов.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об опасности для школьников, устанавливаются лица, причастные к анонимным сообщениям о минировании зданий.

17 февраля сообщалось, что детские сады в крупных городах на Дальнем Востоке были эвакуированы из-за сообщений о минировании, информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.

Очередная волна «минирований» в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.