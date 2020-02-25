Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках

Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы. Об этом говорится в обзоре Института международных финансов «Рыночные интервенции. Анализ последствий санкций США против России», с которым 25 февраля ознакомились «Известия».

В документе отмечается, что российские облигации федерального займа (ОФЗ) входят во все основные глобальные индексы развивающихся стран и занимают там ключевую позицию.

Специалисты Института подчеркнули, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков. Эти «санкции из ада» могут обернуться не только уходом иностранных банков из России, но и турбулентностью на рынках ценных бумаг других стран. Такая ситуация возможна даже в случае введения санкций против покупки ОФЗ только на аукционах Минфина.

Кроме того, новые санкции могут создать существенные сложности в международных расчетах, поскольку рубль — одна из наиболее активно торгуемых валют развивающихся стран. Санкции против ОФЗ существенно понизят его ликвидность, что увеличит стоимость транзакций для зарубежных партнеров РФ и создаст серьезные трудности в торговле.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович заявил, что санкции в отношении ОФЗ нанесут вред не только интересам России, но и сформируют набор негативных последствий для прочих участников мирового рынка, в том числе и американских инвесторов.

Впрочем, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов подчеркнул, что даже если США запретят покупать ОФЗ на аукционах Минфина, серьезная часть иностранцев будет держать их до погашения.

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Потерпели страх: глобальные банки испугались санкций против госдолга РФ