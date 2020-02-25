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Рябков прокомментировал сообщения о новых антироссийских санкциях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва не опасается введения новых санкций против России за якобы вмешательство в президентские выборы 2020 года в США. Об этом 25 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Не опасаемся, потому что мы изначально исходили из того, что спекуляции на теме так называемого российского вмешательства — которого не существует — в американские внутренние дела и в том числе в той подаче, которую мы наблюдаем в Вашингтоне, такого рода спекуляции и вбросы продолжатся, мы из этого исходили», — приводит его слова «РИА Новости».

Рябков отметил, что «российский фактор» появляется в тот момент, когда не хватает инструментов для ведения «внутриполитической борьбы по существу». Он назвал это печальной реальностью, с которой Россия имеет дело «уже много лет». В случае если Вашингтон все-таки введет санкции, то Москва продолжит «вразумлять американских коллег».

«Объяснять им, что этого ничего нет. Они попали в западню виртуальной реальности собственной, они ее навязывают своим союзникам, пытаются использовать ресурсы подконтрольных им СМИ, чтобы всё это тиражировать. Это отражение падения уровня внутренней политики в США», — подытожил Рябков.

Накануне портал Axios сообщил, что сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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