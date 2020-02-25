Основатель Vee Security Литреев признался в покупке наркотиков за биткоины

Основатель фирмы по кибербезопасности Vee Security, специализирующейся на кибербезопасности, Александр Литреев признался, что купил наркотики за биткоины. Видео с допроса опубликовал телеканал РЕН ТВ во вторник, 25 февраля.

На кадрах запечатлен момент, когда правоохранители спрашивают у Литреева причину задержания. Программист отвечает, что у него нашли таблетки экстази, которые он приобрел на онлайн-площадке, расплатившись биткоинами.

О том, что Литреев был задержан в Екатеринбурге, стало известно 23 февраля. Адвокат бизнесмена Алексей Бушмаков заявил, что его подозревают по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Он отметил, что Литреев прибыл в Екатеринбург по личным делам, не имеет постоянной регистрации на территории РФ и проживает с родителями в Санкт-Петербурге.

Александр Литреев является основателем российского филиала компании Vee Security и проекта «Красная кнопка».