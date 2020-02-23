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Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Основателя компании Vee Security Россия Александра Литреева, специализирующейся на кибербезопасности, задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, сообщает канал «112».

Адвокат бизнесмена Алексей Бушмаков заявил ТАСС, что Литреева «взяли по подозрению в хранении и приобретении наркотических средств — MDMI или экстази. Его подозревают по ч. 1 ст. 228 УК РФ, и сегодня его допросили».

Сейчас Литреев находится в изоляторе следственного содержания в Екатеринбурге. 24 февраля Ленинским районным судом будет избрана мера пресечения в отношении IT-специалиста.

Адвокат отметил, что Литреев прибыл в Екатеринбург по личным делам, не имеет постоянной регистрации на территории РФ и проживает с родителями в Санкт-Петербурге.

Александр Литреев является основателем российского филиала компании Vee Security и проекта «Красная кнопка».

19 февраля Федеральная служба безопасности России изъяла в Самарской области более 20 кг героина. Наркотик перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки.

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