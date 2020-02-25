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Новый корпус онкологического диспансера построят в Тюмени

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В Тюмени в 2020 году планируют начать строительство нового корпуса для онкологического диспансера. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Сейчас планируется выполнить подготовку проектной документации и провести инженерные изыскания. На эти цели направят 20 млн рублей, пишет портал «Наш город».

Подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию на устройство инженерных сетей, скорректировать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», а также проработать план благоустройства.

Под поликлинический блок в новом корпусе отведут 11,5 тыс. кв. м, под лечебно-диагностический отдел — 18 тыс. кв. м. Сам стационар расположится на площади в 35 тыс. кв. м.

Ранее 25 февраля сообщалось, что исследователи из шведского Каролинского института пришли к выводу, что люди со второй группой крови меньше других подвержены риску онкологических заболеваний. Специалисты проанализировали медицинские данные нескольких тысяч пациентов, которые были собраны в течение 25 лет.

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