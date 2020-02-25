Мишустин назвал способ вывести проблемные регионы России из бедности

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что индивидуальные программы социально-экономического развития должны вывести проблемные регионы из зоны бедности. Об этом он рассказал во вторник, 25 февраля, на совещании по утверждению программы социально-экономического развития Курганской области на 2020–2024 годы.

17 февраля на оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин поручил разработать программы развития для десяти наименее развитых регионов России. Им будут выплачивать по пять млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года. Данные методы поддержки должны исправить социально-экономическую ситуацию.

Индивидуальные программы должны быть представлены от каждого проблемного региона в ближайшее время, подчеркнул Мишустин.

«Их самая главная задача — вывести из негатива, из негативного социально-экономического состояния, если хотите, из зоны бедности эти регионы», — приводит его слова ТАСС.

12 февраля Мишустин заявил, что регионы получат порядка 148 млрд рублей, которые остались неиспользованными в 2019-м. Значительная их часть приходится на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, нацпрограммы «Цифровая экономика» и «Демография».

Позже, 20 февраля, Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину возглавить комиссию по реализации нацпроектов в регионах.