Бесплатный автобус будет временно курсировать в Твери

В Твери из-за ограничения работы троллейбусов маршрутов № 3 и 7 запустили временный укороченный маршрут № 55к. Троллейбусы будут ходить до улицы Можайского в микрорайоне Южный, а до конечной остановки можно доехать на бесплатном автобусе, курсирующем раз в 15 минут начиная с 25 февраля.

Когда будет решен вопрос с троллейбусным движением, маршрут будет возвращен. В регионе проводится пассажирская реформа, отмечают Тверские ведомости.

Напомним, транспортно-пересадочный узел построят на базе вокзала в Твери. Для удобства горожан будут построены перехватывающая и платная парковки. Схема движения у вокзала должна разделить потоки городского, частного и межмуниципального транспорта.