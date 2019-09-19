Транспортно-пересадочный узел построят на базе вокзала в Твери

Вокзальную территорию модернизируют в Твери. Губернатор Игорь Руденя обозначил основные задачи в строительстве транспортно-пересадочного узла.

Схема движения у вокзала должна разделить потоки городского, частного и межмуниципального транспорта. Для удобства горожан будут построены перехватывающая и платная парковки. Также планируется организовать перроны для туристических и заказных автобусов.

В проект модернизации будет входить ремонт тоннеля между старым и новым вокзалами. По мнению Рудени, новые постройки должны вписываться в современную застройку. Об этом пишут «Тверские ведомости».