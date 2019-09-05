Новый индустриальный парк появится в Тверской области в 2020 году

Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Савеловский станкостроительный завод в Кимрах, где прошло совещание по вопросам его развития. В создании индустриального парка на площадке предприятия планирует участвовать госкорпорация «Ростех».

«Готовы предоставить налоговые льготы и другие меры поддержки, в том числе через Фонд развития промышленности. Данный режим готовы ввести уже с 1 января 2020 года. Эта площадка может стать одним из проектов по экспорту товаров и услуг из России», — заявил глава региона.

Как пишут Тверские ведомости, резидентам индустриального парка в Кимрах будут обеспечены льготы. Игорь Руденя сообщил, что в области примут соответствующие законодательные акты.

Напомним, руководство нового индустриального парка «Воронеж» рассчитывает привлечь более 3,3 млрд рублей в качестве инвестиций. У парка — универсальная специализация, и он ориентирован на размещение малых и средних высокотехнологичных производств.