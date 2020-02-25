Прямой эфир
Сюжет:

Путин объяснил отличие нынешних нацпроектов от проектов Медведева

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отличие национальных проектов правительства Дмитрия Медведева от нынешних в том, что раньше говорилось об общих проблемах и общей работе по достижению целей. В настоящий момент под конкретные цели выделяются конкретные ресурсы. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, фрагмент которого опубликован во вторник, 25 февраля.

Нацпроекты, Сибирь и Дальний Восток: куда пойдут инвестиции ФСК
Чем примечательна пятилетняя инвестпрограмма

«Говорилось об общей проблеме, и выстраивалась общая работа по достижению, непонятно было как. Сейчас мы, повторяю еще раз, поставили цели, ну, вот условно по демографии — достичь такого-то среднего возраста продолжительности жизни. Под эти цели конкретно выделяются ресурсы», — отметил президент.

При этом он добавил, что каждый вопрос предполагает персональную ответственность, и ранее такие инструменты в достижении целей не применялись.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу разобраться с причинами, по которым выделенные в прошлом году на реализацию национальных проектов 148 млрд рублей не были использованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хуснуллин возглавит комиссию по реализации нацпроектов в регионах
Путин счел логичным поручить реализацию нацпроектов их разработчикам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020