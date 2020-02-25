Путин объяснил отличие нынешних нацпроектов от проектов Медведева

Отличие национальных проектов правительства Дмитрия Медведева от нынешних в том, что раньше говорилось об общих проблемах и общей работе по достижению целей. В настоящий момент под конкретные цели выделяются конкретные ресурсы. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, фрагмент которого опубликован во вторник, 25 февраля.

«Говорилось об общей проблеме, и выстраивалась общая работа по достижению, непонятно было как. Сейчас мы, повторяю еще раз, поставили цели, ну, вот условно по демографии — достичь такого-то среднего возраста продолжительности жизни. Под эти цели конкретно выделяются ресурсы», — отметил президент.

При этом он добавил, что каждый вопрос предполагает персональную ответственность, и ранее такие инструменты в достижении целей не применялись.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу разобраться с причинами, по которым выделенные в прошлом году на реализацию национальных проектов 148 млрд рублей не были использованы.