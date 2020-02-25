Прямой эфир

Средний чек россиян за поход в магазин стал меньше почти на 11%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем на 67,5 рублей, или на 10,9%, и составил 552 рубля. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое во вторник, 25 февраля, оказалось в распоряжении «РИА Новости».

Фирма веники не свяжет: за подделку маркировки накажут по УК
Кабмин готовится ужесточить ответственность за фальсификацию товаров

«После Нового года средний чек в январе по традиции пошел на убыль. За месяц его размер уменьшился на 67,5 рублей (минус 10,9%), достигнув уровня в 552 рубля. За год размер среднего чека также сократился: по сравнению с январем прошлого года чек потерял 7,3 рубля, или 1,3%», — отметили в «Ромире».

Причиной снижения среднего чека обусловлено сезонным фактором — в декабре россияне традиционно тратят больше. Однако, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с январем прошлого года снизился.

«Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров», — добавили в холдинге.

Сильнейший рост чека в декабре наблюдался в гипермаркетах.

В исследовании приняли участие 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны.

В сентябре были названы самые популярные у россиян товары по акции. Ими оказались товары бытовой химии и шоколад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы российские регионы с самыми большими тратами на еду
В Роскачестве дали советы по выбору икры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020