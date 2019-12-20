В Роскачестве дали советы по выбору икры

Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова рассказала, что при выборе красной икры важно обратить внимание на упаковку и маркировку. Специалист рекомендовала при покупке жестяной банки внимательно осмотреть ее на наличие внешних повреждений — чтобы она не была «вздутой».

«Такую банку иначе называют "бомбаж", и это — верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Микробы могут привести к тяжелым последствиям, самым безобидным из которых является искажение вкуса, а в худшем случае — отравление.

По ее словам, лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке и искать продукт из традиционных мест вроде Камчатки и Сахалина. Как советуют специалисты, желательно икру приобретать в стеклянной таре или на развес, поскольку так сложнее спрятать некачественный продукт.

Икринки должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. При этом если перевернуть банку, то икра не должна моментально «ползти» по стенкам. В то же время эксперт добавила, что заморозка не влияет на качество продукта. Однако только в том случае, если она была сделана единожды.

Ранее правила при выборе безопасной и качественной алкогольной продукции опубликовал Роспотребнадзор. В частности, в памятке говорится, что алкоголь, купленный через интернет и в местах несанкционированной торговли, может нанести вред здоровью и жизни.