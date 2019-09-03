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Названы самые популярные у россиян товары по акции

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Фото: Depositphotos
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Чаще всего россияне покупают по промо-акциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.

Так, в непродовольственных категориях доля продаж по промо-акциям составила 53% в денежном выражении. Лидируют по продажам стиральные порошки (79%), кондиционеры для белья (76%) и средства для мытья посуды (71%).

В продовольственных категориях аналогичный показатель оставил 50%. Чаще всего россияне приобретали шоколад (72%), творожные десерты (71%) и растворимый кофе (69%).

Реже в этом году стали приобретать по акциям чипсы.

В целом с июля 2018 года по июнь 2019-го доля продаж по промо-акциям в России в денежном выражении составила 51%. В предыдущем периоде - 49%, а годом ранее - 42%, пишет «РИА Новости».

Аналитики отметили, что замедление роста доли промо-продаж связано как с "достижением потолка" по доле акционных продаж в ряде товарных категорий, так и с ростом популярности магазинов, предлагающих низкие цены каждый день.

21 августа Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака.

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