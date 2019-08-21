Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака

В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, больше всего средств на покупку этих товаров тратили жители Ямало-Ненецкого АО (5,7%). Также в число лидеров вошли Еврейская автономная область (6%), Костромская область и Хакасия — по 4,3%.

При этом меньше всего средств на данные товары было потрачено в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области — по 1,4%. В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 3,4% и 2,7% соответственно.

В июне эксперты назвали пять самых популярных продуктов у россиян. При этом отмечалось, что традиционно попадающие в список табак и алкоголь в этот раз в топ не вошли.

15 июля сообщалось, что в Минфине РФ не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года. Данное ограничение может коснуться не только крепкого, но и всего алкоголя.