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Коллекторы рассказали о кредитах россиян на сборы детей в школу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Россияне в среднем берут в банках или микрофинансовых организациях около 20 тыс. рублей, для того чтобы подготовить детей к школе. Об этом в понедельник, 2 сентября, рассказал «РИА Новости» вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

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«Порядка 70% семей в России ощущают дополнительную финансовую нагрузку в преддверии нового учебного года. Большинство из них вынуждены брать деньги из отложенных средств, занимать, прибегать к экономии средств, а также обращаться в кредитные организации», — отметил он.

Морозов также выразил обеспокоенность тем, что населению становится всё труднее закрывать свои потребности без дополнительных средств.

По данным сервиса «Авито», в среднем базовый набор российского школьника из рюкзака, пенала и школьной формы обойдется родителям в 2619 рублей. Аналитики сравнили данные о стоимости школьных принадлежностей в период с 1 июня по 14 августа 2019 и 2018 годов. Выяснилось, что больше всех потратить на сборы ребенка в школу в этом году придется жителям Москвы.

Базовый набор в столице оценивается в 3326 рублей. (Подорожание за год на 5%).

На втором месте по дороговизне находится Иркутск — 3147 рублей. На третьем месте—– Санкт-Петербург. Там родителям придется потратить 3041 рубль (подорожание на 4%).

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