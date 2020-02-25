Польская продавщица отбилась от вооруженного грабителя шваброй
В Польше продавщица продуктового магазина отбила атаку грабителя. Вооруженный злоумышленник подошел к кассе и потребовал у Зоси Бурчук денег.
Не испугавшись оружия, продавщица стала защищаться. Сначала Зося запустила в грабителя ведро с грязной водой, а потом начала бить его шваброй.
Грабитель не выдержал напора женщины и сбежал. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
В Польше продавщица продуктового магазина отбила атаку грабителя. Вооруженный злоумышленник подошел к кассе и потребовал у Зоси Бурчук денег.
Не испугавшись оружия, продавщица стала защищаться. Сначала Зося запустила в грабителя ведро с грязной водой, а потом начала бить его шваброй.
Грабитель не выдержал напора женщины и сбежал. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.