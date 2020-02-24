Белый дом оценил сообщения о «вмешательстве» РФ в выборы США

Новости с последнего брифинга разведслужб США по «вмешательству» России в американские выборы абсурдны. Это — желание демократов навредить президенту страны Дональду Трампу, заявил в понедельник, 24 февраля, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Очередная охота на ведьм. Это началось, когда президент пришел в Белый дом», — сказал он в беседе с Fox News. По мнению Гидли, за такими «ложными утечками» стоит демократ, конгрессмен Адам Шифф, руководящий комитетом конгресса по разведке.

Как ранее в феврале говорилось в статье The New York Times, в этом месяце состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США. На мероприятии представитель разведсообщества Шелби Пирсон предупредила о якобы новых попытках вмешательства России в президентские выборы США.

После этого CNN сообщила об отсутствии у американской разведки доказательств помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах 2020 года.

21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.