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Трамп призвал расследовать утечку информации Адамом Шиффом в СМИ

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds
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Президент США Дональд Трамп призвал начать расследование в отношении главы комитета по делам разведки палаты представителей Адама Шиффа после появления в американских СМИ информации о попытках России вмешаться в предстоящие президентские выборы. Об этом сообщило агентство Reuters в воскресенье, 23 февраля.

Американский лидер отметил, что никто не информировал его о том, что Россия начинает процессы вмешательства в американские выборы.

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«Они слили это (информацию. — Ред.), Адам Шифф и его группа. Они слили ее в газеты и, как обычно, должны расследовать действия Адама Шиффа за слив этой информации», — подчеркнул Трамп.

Ранее 23 февраля руководитель аппарата сотрудников вице-президента Соединенных Штатов Марк Шорт заявил, что у спецслужб США отсутствует точная информация о том, что Россия оказывает поддержку Трампу для его переизбрания на выборах.

Сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Накануне газета The New York Times сообщила, что 13 февраля состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США, на котором обсуждались якобы новые попытки вмешательства России в президентские выборы США.

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

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