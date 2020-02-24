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Президент Польши обвинил Россию в оккупации Крыма и Донбасса

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Фото: Global Look Press/Marcin Obara/Polska Agencja Prasowa
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Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии, оккупации Крыма и юга-востока Украины. Слова главы государства в понедельник, 24 февраля, приводит wPolityce.

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Как отметил польский лидер, Россия «поддерживает так называемых сепаратистов» и агрессивна в отношении других государств. «Она демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство», — отметил Дуда.

Проводящая подобную политику страна, по его мнению, не может заслуживать доверия, подчеркнул президент Польши, пишет «Газета.ру».

В последнее время представители власти Польши всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в развязывании Второй мировой войны, чем вызывают удивление и возмущение историков, ветеранов и представителей РФ.

Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла статью премьера Польши Матеуша Моравецкого, обвинившего СССР в «пособничестве Гитлеру», политическим сумасшествием.

В сентябре 2019 года в ходе мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой Дуда начал свою речь с заявления о том, что в сентябре 1939 года Советский Союз как «союзник нацистской Германии» напал на Польшу.

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