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Армия Израиля зафиксировала пуск 14 ракет из сектора Газа

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Израильские военные сообщили о пуске по территории страны из палестинского анклава в Газе 14 ракет. 12 из них удалось перехватить, говорится в сообщении на сайте Армии Израиля в понедельник, 24 февраля.

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«Система ПРО «Железный купол» перехватила 12 ракет», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее в понедельник армия Израиля нанесла удары по объектам запрещенной в России палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии и секторе Газа. Авиаудары были нацелены на юг Дамаска, и противовоздушная оборона Сирии отбила большинство ракет.

Израиль и сектор Газа часто обмениваются ракетными ударами. Очередной виток напряженности произошел в мае 2018 года на фоне переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.

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