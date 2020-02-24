Армия Израиля зафиксировала пуск 14 ракет из сектора Газа

Израильские военные сообщили о пуске по территории страны из палестинского анклава в Газе 14 ракет. 12 из них удалось перехватить, говорится в сообщении на сайте Армии Израиля в понедельник, 24 февраля.

«Система ПРО «Железный купол» перехватила 12 ракет», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее в понедельник армия Израиля нанесла удары по объектам запрещенной в России палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии и секторе Газа. Авиаудары были нацелены на юг Дамаска, и противовоздушная оборона Сирии отбила большинство ракет.

Израиль и сектор Газа часто обмениваются ракетными ударами. Очередной виток напряженности произошел в мае 2018 года на фоне переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.