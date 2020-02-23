Израиль перехватил 10 выпущенных из сектора Газа ракет

Системы противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватили 10 из 20 ракет, которые были выпущены по стране из сектора Газа. Об этом сообщили в Twitter Армии обороны Израиля в воскресенье, 23 февраля.

A barrage of 20 rockets was just fired from #Gaza into #Israel.



Approximately 10 rockets were intercepted by the Iron Dome.



This map shows all the areas in Israel that just came under fire: pic.twitter.com/OxvBfwAuuW — Israel Defense Forces (@IDF) February 23, 2020

Информации о пострадавших и погибших в настоящий момент не поступало.

Ранее 23 февраля военнослужащие Израиля обстреляли двух палестинцев, которые, по заявлению израильских ВС, пытались заложить бомбу у забора на границе с сектором Газа.

Израиль и палестинский анклав часто обмениваются ракетными ударами. Очередной виток напряженности произошел в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.

28 января американский президент Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно «сделке века», Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестине отведут столицу в Восточном Иерусалиме и страна якобы удвоит свою территорию.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план реалистичным путем к миру, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США.