Израиль перехватил 10 выпущенных из сектора Газа ракет

Системы противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватили 10 из 20 ракет, которые были выпущены по стране из сектора Газа. Об этом сообщили в Twitter Армии обороны Израиля в воскресенье, 23 февраля.

A barrage of 20 rockets was just fired from #Gaza into #Israel.



Approximately 10 rockets were intercepted by the Iron Dome.



This map shows all the areas in Israel that just came under fire: pic.twitter.com/OxvBfwAuuW