Премьер Украины призвал сограждан не паниковать из-за коронавируса

Премьер Украины Алексей Гончарук призвал жителей страны не вестись на провокации, так как причин для паники из-за вспышки в Китае коронавируса COVID-19 нет. На своей странице в Facebook 24 февраля он написал, что и правительство, и регионы мобилизованы, работа спецслужб скоординирована.

«На Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране о выявлении коронавируса. Плюс ежедневно мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации по опыту разных стран», — написал он.

По его словам, Киев выявил группу стран «с рисками заражения», и у пассажиров рейсов из этих государств при въезде на Украину меряют температуру. Врачи проинструктированы о порядке действий при обнаружении у пациентов симптомов коронавируса. Больницы, куда будут госпитализированы люди с подозрением на COVID-19, определены.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя своих граждан и граждан других стран, что спровоцировало протесты в ряде областей страны. Гончарук заверил, что все привезенные чувствуют себя хорошо, об их здоровье ему лично ежедневно докладывают.

Ранее одна из эвакуированных пожаловалась на условия проживания в медцентре, куда людей поместили на карантин. Сам премьер назвал созданные условия «удовлетворительными», добавив, что власти создали техническую возможность для общения с близкими по телефону.

22 февраля в отставку подал губернатор Тернопольской области Игорь Сопель из-за недостаточного информирования жителей об эпидемиологической безопасности и отказа местного аэропорта принимать самолет с эвакуированными.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.